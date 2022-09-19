إحباط محاولة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية على طريق بغداد – كركوك

2022/09/19 | 14:10 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن الحشد الشعبي، يوم الإثنين، إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على طريق بغداد – كركوك.

وذكر بيان مقتضب لإعلام الحشد، أن “ذلك جاء بناءً على معلومات استخباراتية عن وجود عبوة ناسفة تحت أحد ابراج كهرباء الضغط العالي على طريق بغداد كركوك حيث باشرت مفارز المتفجرات في اللواء 52 في الحشد الشعبي بتفكيك العبوة وتفجيرها في مكان آمن”.

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