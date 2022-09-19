كشف ملابسات جريمة قتل شاب والقبض على مرتكبها في بابل

2022/09/19 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، ملابسات جريمة قتل بحق شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، فيما أشارت إلى القاء القبض على الجاني خلال فترة وجيزة من وقوعها جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تفاصيل الجريمة، تعود عندما عثرت مفارز شعبة الهاشمية التابعة لقسم مكافحة الإجرام على جثة شاب يبلغ من العمر حوالي (19 عاما) ملقاة في أحد مناطق القضاء جنوبي المحافظة وقد تعرض لإطلاق نار في منطقة الرقبة من قبل فاعل مجهول وقد فارق الحياة على أثرها ".

وأضافت، أنه "تم تشكيل فريق عمل ضمّ نخبة من ضباط تحقيق قسم مكافحة الإجرام ومديرية الأمن الوطني بالمحافظة"، لافتة إلى أن "جهود الفريق أثمرت وخلال فترة وجيزة من جمع للمعلومات ومتابعة حثيثة بالتوصل للقاتل والقبض عليه بعد أخذ الموافقات الإصولية".واشارت القيادة الى، "تصديق أقول المتهم بالاعتراف ابتدائيا واتخاذ الإجراءات القانونية لينال المتهم جزاءه العادل".

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