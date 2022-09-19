اخماد حريق اندلع داخل فندق وسط كربلاء المقدسة

2022/09/19 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريقاً اندلع داخل فندق وسط كربلاء.وقالت المديرية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: إن “فرقها أخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق جنة الباقر متعدد الطوابق […]

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