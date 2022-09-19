وزير الخارجيَّة يَصِل إلى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة

2022/09/19 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى مدينة نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل اليوم إلى نيويورك؛ لحُضُور أعمال الدورة الـ 77 للجمعيَّة العامَّة للأمم المُتحِدة، وتمثيل العراق في عدد من […]

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