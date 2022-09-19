2022/09/19 | 14:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء: فيديو اعتراض منتسب لجنازة "مقتطع".. كان يحاول الدفاع عن نفسه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/19 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: فيديو اعتراض منتسب لجنازة "مقتطع".. كان يحاول الدفاع عن نفسه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: فيديو اعتراض منتسب لجنازة "مقتطع".. كان يحاول الدفاع عن نفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).