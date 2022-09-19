إنهاء تكليف وكيل أمانة بغداد من مهامه (وثيقة)

2022/09/19 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف مهدي جاسم سعد من مهام وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية وتكليف طه ناصر گويطع بدلاً عنه.

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