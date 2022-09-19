2022/09/19 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل من أشكال اللحمة العربية المفتقدة الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية تتحدث عن عودة سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية تتحدث عن عودة سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).