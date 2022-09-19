أغلال جسور بغداد

2022/09/19 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: كرم نعمة منذ أن ودعَ علي بن الجهم عيون المها بين الرصافة والجسر، وبغداد لا تتوقف عن مد هيامها على أضلع الجسور.ليست بغداد وحدها أماً رؤوما للجسور، فالمدن...أكمل القراءة ←

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