الكاظمي يتوجه إلى أمريكا ويلتقي شخصيات رفيعة في نيويورك

2022/09/19 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الاثنين 09/19/2022، لن رئيس...

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