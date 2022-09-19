2022/09/19 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت معلومات حصلت عليها المسلة من مصادر سياسية وبرلمانية إن حوارات...

ظهرت المقالة محادثات تحت الطاولة تحلحل ملف مرشح رئيس الحكومة والعامل الإقليمي يخفض التصعيد أولاً على المسلة.

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