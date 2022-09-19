"حافلة القادة" بجنازة الملكة.. ماكرون رفضها واستثناء بايدن

2022/09/19 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يشارك مئات القادة الأجانب والملوك، الاثنين، في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن، تظهر معضلة أمنية ودبلوماسية لاسيما مع منح امتيازات للبعض ومشاركة مدعوين مثيرين للجدل.

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