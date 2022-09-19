اجتماع منتظر للبنك المركزي الأمريكي.. هل هناك ارتفاع كبير آخر في أسعار الفائدة؟

2022/09/19 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف يكون الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أحد الاجتماعات التاريخية.سيقوم الاحتياطي الفيدرالي إما برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3٪، أو سيرفعها بمقدار نقطة مئوية واحدة

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