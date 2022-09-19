260 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي اليوم

2022/09/19 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي خلال المزاد الذي أجراه اليوم الاثنين، أكثر من 260 مليون دولار.

كما أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 261 مليوناً و21 الفاً و 884 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

بالإضافة إلى ان معظم المبيعات البالغة 203 ملايين و721 الفاً و 884 دولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت البقية المتبقية البالغة 57 مليونا و300 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

كما ان 33 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 249 شركة توسط

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