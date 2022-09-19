2022/09/19 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبلت أرصفة ميناء أم قصر الشمالي ، اليوم أربع سفن تجارية محملة بمواد متنوعة.

وقال المدير العام لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي “أن الميناء الشمالي يشهد نشاطاً تجارياً جيداً ويظهر ذلك من إعداد السفن التي ترسو على أرصفته ”وأضاف “أن الميناء استقبل اليوم السفينة (SOCOTRA/ 1) تحمل 91 حاوية رست على رصيف 19 والسفينة (BALAO) تحمل 243 حاوية رست على رصيف 20 والسفينة (MSC IRIS) تحمل 158 حاوية رست على رصيف 15 والسفينة (ALSALMY/ 5) تحمل 142 سيارة رست على رصيف 21 وجرت عمليات التفريغ فور رسو السفن على أرصفة الميناء “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربع سفن تجارية ترسو على أرصفة ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربع سفن تجارية ترسو على أرصفة ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).