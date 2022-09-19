لقاء يجمع بافل طالباني ومسعود بارزاني في اربيل

2022/09/19 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

افاد مراسلنا، اليوم الاثنين، باجتماع رئيس الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، مع رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لمناقشة عدة قضايا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن"رئيس الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، مع رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لمناقشة عدة قضايا وملفات مشتركة، في مدينة اربيل ".

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