المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى نيويورك

2022/09/19 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الاثنين، توجه رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، الى الولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الــ 77.

وقال ناظم، في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي سيلتقي شخصيات رفيعة المستوى في نيويورك"، مبينا أن "مشاركة الكاظمي لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً".

واوضح: "مشاركة الكاظمي في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة تعزز من مكانة العراق دولياً"، مشيرا الى أن "الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك الأزمات".

وبين ناظم: "زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة تعدّ تتويجاً للجهد الدبلوماسي للحكومة".

في سياق منفصل، قال ناظم إن "مجلس الوزراء يقرر إيقاف العمل بقرارات سابقة تتعلق بالمشروعات المتلكئة".

ولفت الى أن "إيقاف العمل بقرارات سابقة لمجلس الوزراء بسبب اتخاذها في ظروف استثنائية"، مضيفا أن "مجلس الوزراء صوت على تمويل جامعة الشطرة بثلاثة مليارات دينار لدعم التعليم".

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