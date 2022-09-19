كهرباء الفرات الأوسط تعلن تشكيل غرفة عمليات خاصة بزيارة وفاة الرسول (ص)

2022/09/19 | 15:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط، اليوم الاثنين، عن استمرار استثناء محافظة النجف الأشرف من القطع المبرمج حتى انتهاء زيارة وفاة الرسول (ص).

وذكر مدير عام الشركة جابر محمد مزيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تشكيل غرفة عمليات خاصة بزيارة وفاة النبي الاعظم، مقرها في فرع توزيع كهرباء النجف برئاسة المدير العام وعضوية معاون المدير العام للشؤون الفنية ومدير فرع توزيع كهرباء النجف والاقسام ذات العلاقات يتم خلالها استنفار الكوادر الهندسية والفنية وتقسيمها على جميع محاور المحافظة فضلا عن المفارز المتحركة لمعالجة الاعطال بأسرع وقت".

وأضاف أنه "تم توجيه ملاكات الانارة بإنجاز انارة الطرق الخارجية والداخلية والمدينة القديمة التي يسلكها الزائرون المتوجهون الى مرقد الامام علي (ع)"، مشيراً الى أن "الاستنفار شمل كذلك ملاكات مخازن الفرع بالتواجد في حال حدوث اعطال يتم تجهيز المواد الحاكمة للشبكة الكهربائية".

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