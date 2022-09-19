"الشاباك" يكشف عن مخطط لاستهداف إسرائيليين في الضفة الغربية

2022/09/19 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الاثنين، النقاب عن شبكة تابعة لحركة حماس كانت تنوي القيام باعتداءات ضد إسرائيليين في منطقة نابلس بإيعاز من القيادة في غزة.

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