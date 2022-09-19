2022/09/19 | 15:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vP0qjCDZGQo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حراك لتفعيل البرلمان ومراقبون يحذرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).