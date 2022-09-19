الحكومة العراقية توقف العمل بقرارات اتخذت في عهدي العبادي وعبد المهدي وتتخذ قرارات جديدة

2022/09/19 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية

الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى

فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد،

ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات

المدرجة على جدول الأعم

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