بالصور.. استمرار توافد الزائرين لمرقد العسكريين (ع) في سامراء

2022/09/19 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قائممقامية قضاء سامراء التابع

لمحافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين،

استمرار توافد الزائرين لمرقد الإمامين

العسكريين (عليهما السلام).

وقال قائممقام سامراء، بكر محمد

شريف، في تصريح تابعته وكالة نون

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