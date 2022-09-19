المتحدث باسم الحكومة يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى نيويورك

2022/09/19 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة

رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى

الكاظمي إلى نيويورك.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي،

إن "الكاظمي سيتوجه إلى الولايات

المتحدة ل

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