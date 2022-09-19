2022/09/19 | 16:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).