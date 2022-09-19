قوة من الحشد الشعبي تنجح بتدمير عدد من المضافات المتنقلة لداعش الإرهابي شرقي صلاح الدين

2022/09/19 | 16:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية أمنية جنوب شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد، أن “الفوج الثالث والسادس وفوج المغاوير بإسناد مفارز المتفجرات شرعوا بعملية أمنية في جزيرة العيث جنوب شرقي المحافظة”.

وأضاف البيان أن “القوة نجحت بتدمير عدد من المضافات المتنقلة لخلايا داعش الإرهابي، وأنهت محاولتها لإيجاد ملاذ آمن”.

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