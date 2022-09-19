2022/09/19 | 16:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R_U9DohQWsY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرور تقدم طلبا الى رئاسة الوزراء لايقاف استيراد المركبات .. في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرور تقدم طلبا الى رئاسة الوزراء لايقاف استيراد المركبات .. في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).