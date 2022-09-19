الصحة توجه كتاب شكر لمنتسبيها لجهودهم المبذولة خلال زيارة الأربعين (وثيقة)

2022/09/19 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، كتاب

شكر وتقدير لمنتسبيها على جهودهم

المبذولة خلال زيارة الأربعين.

وحصلت وكالة نون الخبرية، على وثيقة

صادرة من وزارة الصحة تضمنت كتاب شكر

وتقدير موجه إلى كافة منتسبي

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