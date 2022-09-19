التعليم تعلن فتح التقديم الى قناة 10% الأوائل من خريجي المعاهد (رابط التقديم)

2022/09/19 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم

الاثنين، عن فتح التقديم الى قناة 10%

الأوائل من خريجي المعاهد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه تم فتح استمارة التقديم

الإلكتروني الى قناة الـ10% ا

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