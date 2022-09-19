وزير الخارجيَّة يُشارك في الاجتماع الوزاري الذي يقيمه معهد السلام الدوليّ

2022/09/19 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعشارك وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري 17 الذي يقيمه معهد السلام الدوليّ.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، شارك في الاجتماع الوزاري 17 الذي يقيمه معهد السلام الدوليّ، على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة/ الدورة 77 في نيويورك، وبالتعاون مع وزارة خارجيَّة دولة ‫الإمارات العربيَّة المتحدة، وحكومة دوقية ‫لوكسمبورغ حول الشرق الأوسط بين التحديات وآفاق المُستقبل".وأضاف أن "المُجتمعين ناقشوا عددا من الملفات التي تهتم بالتطورات السياسيَّة في الشرق الأوسط والتحديات والتعقيدات في المنطقة وسُبُل تحقيق مُستقبل أكثر استقرارا".

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