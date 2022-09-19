6 مقترحات عاجلة من المرور لإنهاء الزخم في شوارع بغداد

2022/09/19 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قدمت مديرية المرور العامة، الاثنين، 6 مقترحات لمعالجة الزخم المروري في شوارع العاصمة بغداد، مطالبة بتفعيل التكسي النهري وانشاء الجسور والقطار المعلقة. وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تود ان توضح الاتي نتيجة للزخم المروري الحاصل في مدينة بغداد وللتقليل منه اقترحت عدة مقترحات وتم مخاطبة الجهات العليا". واضاف ان "المقترحات هي :١-ايقاف استيراد المركبات لفترة معينة،٢-اعادة العمل بنظام ترقين قيد المركبات (التسقيط)وايقاف منح الارقام.٣- انشاء مناطق حرة لبيع المركبات القديمة.٤-التنسيق مع امانة بغداد لانشاء جسور وانفاق.٥-اكمال القطار المعلق..٦-اعادة تفعيل عمل التكسي النهري التابع الى وزارة النقل".

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