بحضور مرشح رئاسة الحكومة.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العامري

2022/09/19 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يعقد قادة الاطار التنسيقي، حاليا اجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح بحضور مرشحهم محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان اجتماعا لقادة الاطار يعقد حاليا بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري واغلب قيادات الاطار لبحث اطلاق المفاوضات السياسية المقبلة مع الكتل.

واضاف ان محمد شياع السوداني حضر الاجتماع وهو اللقاء الاول بين السوداني وقادة الاطار بعد تظاهرات التيار الصدري في الشهر الماضي والتي تمكنت من شل البرلمان في المدة الماضية.

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