ليس عبدالناصر أو غاندي.. من صاحب

2022/09/19 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العديد من الشخصيات الملهمة حول العالم حضر جنازتها آلاف، وربما ملايين الأشخاص، لكن من هو صاحب "أكبر جنازة في التاريخ"؟

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