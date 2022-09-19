شاهد.. شوارع لندن خالية بالتزامن مع مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

2022/09/19 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيّم الهدوء على شوارع العاصمة البريطانية، لندن، الإثنين، تزامناً مع مراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث تودّع البلاد الملكة الراحلة، بحضور العديد من زعماء الدول، بجنازة مهيبة.وأوقف عدد من الشركات والمتاجر نشاطها أثناء مراسم الجنازة.

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