2022/09/19 | 17:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة:فصّل السفير الألماني لدى العراق، مارتن بيغر، اليوم الإثنين، مجالات الشراكة بين...

ظهرت المقالة المانيا تؤكد الشراكة بين بغداد وبرلين وتمول مشاريع بقيمة 600 مليون يورو بالمثنى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تؤكد الشراكة بين بغداد وبرلين وتمول مشاريع بقيمة 600 مليون يورو بالمثنى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تؤكد الشراكة بين بغداد وبرلين وتمول مشاريع بقيمة 600 مليون يورو بالمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).