هل ينوي هالاند الانتقال الى ريال مدريد؟

2022/09/19 | 17:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تفاعل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مع انتصار ريال...

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