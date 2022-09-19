الكاظمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

2022/09/19 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ77.

وذكر ناظم في مؤتمر صحفي ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيلتقي خلال أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ77 شخصيات رفيعة المستوى في نيويورك”.

واشار الى ان “مشاركة الكاظمي لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً”، موضحاً ان “مشاركة الكاظمي في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة تعزز من مكانة العراق دولياً”.

واضاف ان “الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك الأزمات”.

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