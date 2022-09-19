2022/09/19 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت قيادة عمليات البصره والقطعات الملحقه بها، اليوم الإثنين، حملة تفتيش شمالي البصرة.

وذكرت قيادة العمليات أن “قطعاتها شرّعت بواجب تفتيش في منطقة الغميج التابعة لقضاء الدير ومناطق متفرق أخرى من قضاء المدينة شمالي المحافظة” لافتة الى أنها “أسفرت عن مصادرة اسلحة غير مرخصة مختلفة الانواع”.

واكدت القيادة الاستمرار بالعمليات التعرضية والتفتيش لفرض الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تنفذ حملة تفتيش شمالي البصرة تسفر عن مصادرة أسلحة مختلفة الأنواع) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تنفذ حملة تفتيش شمالي البصرة تسفر عن مصادرة أسلحة مختلفة الأنواع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).