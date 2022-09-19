القبض على (4) متاجرين بالمواد المخدرة في محافظة الديوانية

2022/09/19 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة محافظة الديوانية القبض على /٤/ من المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة ” أن عملية القبض جرت في ضوء معلومات استخباراتية” وبيّن أن “بحوزتهم /٢٣٠/ غراما من مادة الكريستال وادوات تستخدم للشم ومسدس”.

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