الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري في مكتب العامري وبحضور السوداني

2022/09/19 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قوى الإطار التنسيقي، اجتماعها الدوري ظهر اليوم الاثنين، (19/9/2022) في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري ببغداد، بحضور مرشح منصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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