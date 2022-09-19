2022/09/19 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن تشغيل الطائرة A220 وإدخالها إلى الخدمة في العراق.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مديرها العام، كريم كاظم حسين، ترأس اجتماعاً موسعاً لمجلس الإدارة بحضور جميع أعضاء المجلس في مقر الشركة داخل مطار بغداد الدولي حيث تضمن جدول أعمال الإجتماع بحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل أقسام وشعب الشركة وإستعراض الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني للمسافرين".

وأضاف البيان: "خرج الإجتماع بعدد من القرارات المهمة وبضمنها إستمرار العمل وفق خطة تطوير الخطوط الجوية العراقية التي يشرف عليها وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، وكذلك اطلاق عروض تنافسية لمختلف القطاعات الخارجية بشكلٍ عام والرحلات الداخلية بوجه خاص".

وأوعز حسين: "بتشغيل الطائرة الحديثة من طراز A220 التي إستلمتها الشركة مؤخراً وإدخالها الى الخدمة لتنفيذ الرحلات مع باقي الإسطول الجوي للشركة"، مؤكدا على "ضرورة مضاعفة الجهود الهندسية والفنية لإعادة الطائرات المتوقفة الى الخدمة بعد صيانتها وفق المواصفات المعتمدة عالمياً".

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