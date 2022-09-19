2022/09/19 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تنفي تهريب النفط عبر المنافذ التصديرية الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/19 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تنفي تهريب النفط عبر المنافذ التصديرية الجنوبية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تنفي تهريب النفط عبر المنافذ التصديرية الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).