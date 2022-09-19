2022/09/19 | 17:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: الوزارة غير معنية بالطرق والجسور والتخسفات ولا يقع ضمن مسؤولياتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/19 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: الوزارة غير معنية بالطرق والجسور والتخسفات ولا يقع ضمن مسؤولياتها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: الوزارة غير معنية بالطرق والجسور والتخسفات ولا يقع ضمن مسؤولياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).