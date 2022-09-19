2022/09/19 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أسير البروباغندا التي أحاطت شخصيته وروجت له داخليا وخارجيا، فصانع المعجزات الوطنية منذ دخوله الشيشان إلى احتلال شبه جزيرة القرم، وما بينهما تأديب جورجيا، وقمع الشعب السوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين والبشرية على حافة نووية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين والبشرية على حافة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).