2022/09/19 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور من مراسم جنازة ملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية في الوداع الأخير اليوم الاثنين ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢- عدسة الزمان – خاص

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