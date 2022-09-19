2022/09/19 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يساعد النظام الغذائي الصحي على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض، وتعد الفاكهة أحد الخيارات الغذائية الصحية التي يمكنها دعم عمل جهاز المناعة.وتقول أخصائية التغذية ليزا موسكوفيتز :”إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فاكهة تقوي نظام المناعة المركز الخبري الوطني.

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