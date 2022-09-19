2022/09/19 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن حصيلة عملياتها للأيام الماضية في المحافظة، فيما أشارت إلى نجاح العمليات بتأمين نينوى وعمق الصحراء من الإرهاب.وقال رئيس أركان القيادة مصطفى العوادي في مؤتمر صحفي تابعته إيرث نيوز، إنه “قوة من اللواء 44 بالحشد انطلقت بإسناد قيادة العمليات والمعاونيات والمديريات ومنها الاستخبارات […]

ظهرت المقالة تأمين نينوى بالكامل وقتل مجموعة كبيرة من “داعش”..



الحشد يعلن حصيلة عملياته بجزيرة الحضر أولاً على ايرث نيوز.

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