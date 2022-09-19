شاهد.. لحظة وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور المحطة الأخيرة

2022/09/19 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور، حيث كان النعش مُغطى بالعلم الملكي، وعليه تاج الدولة الإمبراطوري والصولجان والكرة الذهبية مع إكليل من الزهور.

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