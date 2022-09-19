شاهد بالفيديو.. روبوت يخدم الزائرين ويقدم لهم العصير وآخر يرقص العراضة

2022/09/19 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روبوت يخدم الزائرين ويقدم لهم العصير وآخر يرقص العراضة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: w564HcIl1S8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روبوت يخدم الزائرين ويقدم لهم العصير وآخر يرقص العراضة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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