2022/09/19 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w564HcIl1S8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روبوت يخدم الزائرين ويقدم لهم العصير وآخر يرقص العراضة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. روبوت يخدم الزائرين ويقدم لهم العصير وآخر يرقص العراضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).