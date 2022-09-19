الأزمة الأصعب منذ 2003.. ما الذي قد يشهده العراق خلال الأيام القادمة؟

2022/09/19 | 18:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد مخاوف العراقيين مع الحديث عن استعداد التيار الصدري لتصعيد جماهيري إذا أقدمت الكتل المنافسة على استئناف جلسات مجلس النواب، وهو ما قد يجدد الصراع المسلح على غرار ما حدث في 28 أغسطس/آب الماضي.

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