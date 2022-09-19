الصحة تعلن الموقف الوبائي الاسبوعي بكورونا

2022/09/19 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الأسبوعي لجائحة كورونا. وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "سجلت 327 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة حالة واحدة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 559 حالة".وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال الاسبوع الماضي بلغ 23695 شخصا".

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