2022/09/19 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o9xlfTKRiPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يتفقد عملية التأهيل النهائية لساحة الحسنين والجسر المعلّق ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يتفقد عملية التأهيل النهائية لساحة الحسنين والجسر المعلّق ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).